Journée Scènes d’été Place de la Halle Virelade samedi 13 septembre 2025.

Journée Scènes d’été Place de la Halle Virelade Samedi 13 septembre, 14h00 Entrée libre, ouvert à tous

Les associations et le CCAS de Virelade vous invitent à fêter la rentrée avec eux. Au programme : forum des associations, animations pour enfants, scène ouverte, concerts et restauration sur place

Les associations de Virelade et le CCAS de Virelade, soutenus par la Mairie de Virelade, vous invitent à venir fêter la rentrée avec eux, le 13 septembre. Ils organisent une journée d’animations gratuites, à partir de 14 h sur la place de la Halle.

Au programme :

– de 14 h à 18 h : Forum des associations et animations pour enfants

– de 18 h à 19 h 30 : Scène ouverte ==> tu veux faire découvrir ton talent ? inscription en ligne sur

[https://forms.gle/b1NJNedaQbE4eeDi8](https://forms.gle/b1NJNedaQbE4eeDi8)

– 20 h : Concert déambulatoire Acousteel Gang

– 21 h : Concert Scènes d’été en Gironde – Jeko – « Au fil des toiles »

L’événement est organisé par les associations et le CCAS de Virelade, coordonné par l’association Les Loges Virelart’aise. Il est financé par la commune de Virelade.

Le concert Scène d’été en Gironde est un dispositif du Département de la Gironde afin de soutenir les acteurs culturels et ainsi offrir des spectacles de qualité aux Girondines et aux Girondins dans près de 150 communes en Gironde, durant tout l’été. La Communauté de Communes Convergence Garonne participe également à ce soutien pour le concert de Virelade.

Buvette et restauration sur place – Tous les bénéfices sont entièrement reversés aux associations organisatrices.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-13T23:59:00.000+02:00

https://www.virelade.fr/evenement/forum-des-associations-et-scene-dete/ https://www.facebook.com/events/1723174878309639

Place de la Halle place de la halle, virelade Virelade 33720 Gironde