Journée scientifique :« Du photon unique aux variables continues : 40 ans d’optique quantique », Institut d’Optique – IOGS, Palaiseau

Journée scientifique :« Du photon unique aux variables continues : 40 ans d’optique quantique » Jeudi 4 juin, 08h00 Institut d’Optique – IOGS palaiseau

Inscription gratuite et obligatoire sur le lien ci-dessous :

https://grangier26.sciencesconf.org/?lang=fr

Les places se remplissent rapidement – ne tardez pas à vous inscrire ! Nous serions ravis de vous y retrouver nombreuses et nombreux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T08:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T08:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:30:00+02:00

Quantum-Saclay and Institut d’Optique are pleased to invite you to a day dedicated to a leading figure in quantum optics:

“From Single Photons to Continuous Variables: 40 Years of Advances in Quantum Optics”

June 4, 2026 | 8:30 AM – 6:30 PM

Institut d’Optique – 2 avenue Augustin Fresnel, 91120 Palaiseau

After a career of more than forty years that has profoundly shaped quantum optics and technologies, Philippe Grangier, Emeritus Research Director at the CNRS since July 2025, will be honored with a scientific event highlighting his career and major contributions.

On the program:

Introductory lectures and perspectives on his career

Scientific sessions on quantum optics, QND measurements, and quantum communications

Presentations by leading researchers, including Alain Aspect

An exploration of the connections between AI and scientific practices

Institut d’Optique – IOGS Institut d’Optique – 2 avenue Augustin Fresnel, 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Campus Urbain de Paris-Saclay palaiseau Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://grangier26.sciencesconf.org/?lang=fr »}]

Le 4 juin 2026, l’Institut d’Optique et Quantum-Saclay célèbrent Philippe Grangier à travers une journée scientifique exceptionnelle : « Du photon unique aux variables continues » quantique grangier