Journée scrap’ Salle polyvalente de La Mouille (1er étage) Hauts de Bienne
Journée scrap’ Salle polyvalente de La Mouille (1er étage) Hauts de Bienne dimanche 29 mars 2026.
Journée scrap’
Salle polyvalente de La Mouille (1er étage) 314 Rue de l’Église Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 15:00:00
Date(s) :
2026-03-29 2026-04-19
Avec l’association les Scrapuleu’Z,
– viens créer un album avec le kit Ginko de Florilège Design le 28 mars
– viens réaliser un mini album en scrap’ avec Perinne de So simply Scrap le 19 avril
Renseignements et inscriptions par mail .
Salle polyvalente de La Mouille (1er étage) 314 Rue de l’Église Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté lesscrapuleuz@gmail.com
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English :
L’événement Journée scrap’ Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE