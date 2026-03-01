Journée scrap’ Salle polyvalente de La Mouille (1er étage) Hauts de Bienne

Journée scrap’

Salle polyvalente de La Mouille (1er étage) 314 Rue de l’Église Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 15:00:00

Date(s) :

2026-03-29 2026-04-19

Avec l’association les Scrapuleu’Z,

– viens créer un album avec le kit Ginko de Florilège Design le 28 mars

– viens réaliser un mini album en scrap’ avec Perinne de So simply Scrap le 19 avril

Renseignements et inscriptions par mail .

Salle polyvalente de La Mouille (1er étage) 314 Rue de l’Église Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté lesscrapuleuz@gmail.com

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English :

L’événement Journée scrap’ Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE