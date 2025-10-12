Journée Scrapbooking Espace culturel Auzat-la-Combelle

Journée Scrapbooking Espace culturel Auzat-la-Combelle dimanche 12 octobre 2025.

Journée Scrapbooking

Espace culturel 3 avenue des Mineurs Auzat-la-Combelle Puy-de-Dôme

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 17:30:00

2025-10-12

Plongez dans une journée scrapbooking et développez votre créativité. Réalisez un album photo unique, guidés pas à pas par nos bénévoles passionnées. Découvrez de nouvelles techniques et partagez un moment convivial. Ouvert à tous les niveaux.

Espace culturel 3 avenue des Mineurs Auzat-la-Combelle 63570 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 67 84 14 asso.explosioncreative@gmail.com

English :

Immerse yourself in a day of scrapbooking and develop your creativity. Create a unique photo album, guided step by step by our passionate volunteers. Discover new techniques and share a convivial moment. Open to all levels.

German :

Tauchen Sie in einen Scrapbooking-Tag ein und entwickeln Sie Ihre Kreativität. Gestalten Sie ein einzigartiges Fotoalbum, Schritt für Schritt angeleitet von unseren begeisterten Freiwilligen. Entdecken Sie neue Techniken und verbringen Sie einen geselligen Moment. Offen für alle Niveaus.

Italiano :

Immergetevi in una giornata di scrapbooking e sviluppate la vostra creatività. Create un album fotografico unico, guidati passo dopo passo dalle nostre appassionate volontarie. Scoprite nuove tecniche e condividete un momento di convivialità. Aperto a tutti i livelli.

Espanol :

Sumérjase en una jornada de scrapbooking y desarrolle su creatividad. Cree un álbum de fotos único, guiado paso a paso por nuestros apasionados voluntarios. Descubra nuevas técnicas y comparta un momento de convivencia. Abierto a todos los niveles.

