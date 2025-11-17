Journée sécurité et ski hors-piste au Pic du Midi Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre

Journée sécurité et ski hors-piste au Pic du Midi

Pic du Midi LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 139 – 139 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

Le Pic du Midi et le bureau des guides partenaire vous proposent tout au long de l’hiver des journées de formation relatives à la sécurité en ski hors-piste. Les éléments seront traités sur les skis, immergés dans des descentes dynamiques.

Vous pratiquez déjà la montagne en hiver, en ski de rando ou free ride et vous souhaitez développer vos connaissances en matière de sécurité. Un niveau correct de ski est souhaitable, cela signifie d’être à l’aise sur toutes les pistes et de pratiquer occasionnellement le hors-piste.

Deux formules sont proposées au cas où vous possédez déjà votre forfait saison ou la carte No-soucy

. Tarif avec forfait 179 euros (soit 49 euros le forfait)

. Tarif sans forfait 130 euros

Réservation auprès de Justine (Bureau des Guides) au 07.49.82.77. 50 ou par email guides.picdumidi@gmail.com .

Pic du Midi LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 82 77 50 guides.picdumidi@gmail.com

English :

Throughout the winter, the Pic du Midi and its partner guide bureau are offering training days on off-piste skiing safety. Elements will be covered on skis, immersed in dynamic descents.

German :

Der Pic du Midi und das Bergführerbüro, mit dem er zusammenarbeitet, bieten Ihnen den ganzen Winter über Trainingstage zum Thema Sicherheit beim Skifahren abseits der Pisten an. Die Elemente werden auf den Skiern behandelt, während Sie in dynamische Abfahrten eintauchen.

Italiano :

Per tutto l’inverno, il Pic du Midi e il suo ufficio guide partner propongono giornate di formazione sulla sicurezza dello sci fuori pista. Gli elementi saranno trattati sugli sci, immersi in discese dinamiche.

Espanol :

Durante todo el invierno, el Pic du Midi y su oficina de guías asociada proponen jornadas de formación sobre la seguridad del esquí fuera de pista. Los elementos se tratarán sobre esquís, inmersos en descensos dinámicos.

L’événement Journée sécurité et ski hors-piste au Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65