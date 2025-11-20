Journée sensibilisation Diabète Luc-la-Primaube

Journée sensibilisation Diabète

Plusieurs stands au sein de la Maison de Santé de La Primaube.

Mon équilibre alimentaire

Prévention bucco- dentaire

Echanges avec un podologue

15H Marche accessible à tous

Info Tabac

Conseils activité physique

22 Place du ségala Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 6 38 61 54 35

English :

Several stands at the Maison de Santé in La Primaube.

German :

Mehrere Stände im Gesundheitszentrum von La Primaube.

Italiano :

Diversi stand presso la Maison de Santé a La Primaube.

Espanol :

Varios stands en la Maison de Santé de La Primaube.

