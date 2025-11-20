Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée sensibilisation Diabète Luc-la-Primaube jeudi 20 novembre 2025.

22 Place du ségala Luc-la-Primaube Aveyron

Début : Jeudi 2025-11-20
Plusieurs stands au sein de la Maison de Santé de La Primaube.
Mon équilibre alimentaire
Prévention bucco- dentaire
Echanges avec un podologue
15H Marche accessible à tous
Info Tabac
Conseils activité physique
22 Place du ségala Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 6 38 61 54 35 

English :

Several stands at the Maison de Santé in La Primaube.

German :

Mehrere Stände im Gesundheitszentrum von La Primaube.

Italiano :

Diversi stand presso la Maison de Santé a La Primaube.

Espanol :

Varios stands en la Maison de Santé de La Primaube.

