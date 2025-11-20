Journée sensibilisation Diabète Luc-la-Primaube
Journée sensibilisation Diabète Luc-la-Primaube jeudi 20 novembre 2025.
Journée sensibilisation Diabète
22 Place du ségala Luc-la-Primaube Aveyron
Début : Jeudi 2025-11-20
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Plusieurs stands au sein de la Maison de Santé de La Primaube.
Mon équilibre alimentaire
Prévention bucco- dentaire
Echanges avec un podologue
15H Marche accessible à tous
Info Tabac
Conseils activité physique
Informations générales .
22 Place du ségala Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 6 38 61 54 35
English :
Several stands at the Maison de Santé in La Primaube.
German :
Mehrere Stände im Gesundheitszentrum von La Primaube.
Italiano :
Diversi stand presso la Maison de Santé a La Primaube.
Espanol :
Varios stands en la Maison de Santé de La Primaube.
L’événement Journée sensibilisation Diabète Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2025-11-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)