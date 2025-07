Journée sérénité Lugaignac

Nous vous proposons une journée de détente et de bien-être qui aura lieu dans le parc du Domaine Jean-Got à Lugaignac en Gironde avec plusieurs activités

– un massage bien-être de 30 min à l’ombre de la cabane à massage et au son du ruisseau.

– Une séance de méditation guidée avec Pascal pour relaxer votre corps et communier avec la nature environnante . Durée 30 min

– Un atelier de découverte chamanique au son du tambour avec Cathy, qui vous mènera vers votre animal totem . Durée 30 min

– Un atelier de découverte du Hatha Yoga avec Brice pour découvrir des mouvements relaxants et détoxifiants. Durée 40 min

Un stand de produits cosmétiques et de nutrition bien-être, réalisés à partir de produits bio, naturels et français sera exposé par Mathieu. Ainsi qu’un stand de bijoux et vêtements par Chris et Brice.

Des plats asiatiques et des boissons à base de plantes et de fleurs proposés. .

1 Lieu-dit Jean-Got Lugaignac 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 91 52 75

