Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée shopping à Dancharia Saujon Corme-Écluse

Journée shopping à Dancharia Saujon Corme-Écluse samedi 6 décembre 2025.

Journée shopping à Dancharia

Saujon RDV place Richelieu Corme-Écluse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 05:00:00
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Organisée par le comité des fêtes.
  .

Saujon RDV place Richelieu Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 79 83 35 

English :

Organized by the party committee.

German :

Organisiert vom Festkomitee.

Italiano :

Organizzato dal comitato del festival.

Espanol :

Organizado por el comité del festival.

L’événement Journée shopping à Dancharia Corme-Écluse a été mis à jour le 2025-10-13 par Royan Atlantique