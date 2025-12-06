Journée shopping à Dancharia Saujon Corme-Écluse
Journée shopping à Dancharia Saujon Corme-Écluse samedi 6 décembre 2025.
Journée shopping à Dancharia
Saujon RDV place Richelieu Corme-Écluse Charente-Maritime
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-12-06 05:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Organisée par le comité des fêtes.
Saujon RDV place Richelieu Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 79 83 35
English :
Organized by the party committee.
German :
Organisiert vom Festkomitee.
Italiano :
Organizzato dal comitato del festival.
Espanol :
Organizado por el comité del festival.
L’événement Journée shopping à Dancharia Corme-Écluse a été mis à jour le 2025-10-13 par Royan Atlantique