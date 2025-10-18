JOURNÉE SHOPPING AU PERTHUS AVEC GINHOUX DÉPART SAINT ANDRE Gignac

JOURNÉE SHOPPING AU PERTHUS AVEC GINHOUX DÉPART SAINT ANDRE Gignac samedi 18 octobre 2025.

JOURNÉE SHOPPING AU PERTHUS AVEC GINHOUX DÉPART SAINT ANDRE

ZAC Cosmo Gignac Hérault

Tarif : – – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18 2025-11-15 2025-12-13

La compagnie Ginhoux organise une excursion pour passer une journée shopping au Perthus.

Le départ se fera devant la cave coopérative et le retour du Perthus sera pour 15h.

Plus d’informations auprès de Ginhoux Voyages de Clermont l’Hérault.

Réservation par téléphone.

La compagnie Ginhoux organise une excursion pour passer une journée shopping au Perthus.

Le départ se fera devant la cave coopérative et le retour du Perthus sera pour 15h.

Plus d’informations auprès de Ginhoux Voyages de Clermont l’Hérault.

Réservation par téléphone. .

ZAC Cosmo Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 96 11 88

English :

The Ginhoux company organizes a shopping day at Le Perthus.

Departure will be from in front of the Cave Coopérative and return from Le Perthus at 3pm.

Further information from Ginhoux Voyages in Clermont l’Hérault.

Reservations by telephone.

German :

Das Unternehmen Ginhoux organisiert einen Ausflug, um einen Einkaufstag in Le Perthus zu verbringen.

Die Abfahrt wird vor der Genossenschaftskellerei sein und die Rückkehr von Perthus wird um 15 Uhr sein.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ginhoux Voyages in Clermont l’Hérault.

Telefonische Reservierung.

Italiano :

L’azienda Ginhoux organizza un’escursione per trascorrere una giornata di shopping a Le Perthus.

La partenza avverrà di fronte alla Cave Coopérative e il ritorno da Le Perthus è previsto per le 15:00.

Ulteriori informazioni presso Ginhoux Voyages a Clermont l’Hérault.

Prenotazioni telefoniche.

Espanol :

La empresa Ginhoux organiza una excursión para pasar un día de compras en Le Perthus.

La salida será desde delante de la Cave Coopérative y el regreso desde Le Perthus a las 15:00.

Más información en Ginhoux Voyages de Clermont l’Hérault.

Reservas por teléfono.

L’événement JOURNÉE SHOPPING AU PERTHUS AVEC GINHOUX DÉPART SAINT ANDRE Gignac a été mis à jour le 2025-10-03 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT