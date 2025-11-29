Journée Slam

Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Le samedi 29 novembre, le Saperlipopette Bar propose une journée Slam avec l’association Tirelarigot.

Au programme

– 14h30 atelier d’écriture (prix libre et conscient réservation conseillée)

– 21h Concert de Louis la Malice. Quant Le Tirelarigot se donne en spectacle, il met en scène des textes poétiques, des slams.

Puis scène ouverte.

Plat unique végé 14€ avant concert. Sur Réservation. .

+33 6 69 29 64 16

