Journée Slam Saint-Gonlay
Journée Slam Saint-Gonlay samedi 29 novembre 2025.
Journée Slam
2 Rue du Parc de Pentière Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Le samedi 29 novembre, le Saperlipopette Bar propose une journée Slam avec l’association Tirelarigot.
Au programme
– 14h30 atelier d’écriture (prix libre et conscient réservation conseillée)
– 21h Concert de Louis la Malice. Quant Le Tirelarigot se donne en spectacle, il met en scène des textes poétiques, des slams.
Puis scène ouverte.
Plat unique végé 14€ avant concert. Sur Réservation. .
2 Rue du Parc de Pentière Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 69 29 64 16
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée Slam Saint-Gonlay a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Montfort Communauté