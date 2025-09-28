Journée « Slow Life/Slow live » Parthenay

Rue du Puits Saint-Jean Parthenay Deux-Sèvres

Comme chaque année, la journée du dimanche sera consacrée au lâcher prise ! Pique-nique partagé et parenthèse musicale dans un jardin d’inspiration médiévale !

Appuyez sur pause le temps de quelques heures et venez vous ressourcer dans un cadre idyllique, l’un des plus beaux parcs de Parthenay, tout en profitant de concerts acoustiques des artistes Mesparrow et Björn Gottschall. .

Rue du Puits Saint-Jean Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 94 48 10 contact@sallediffart.com

