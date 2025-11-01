Journée Social Ride à Loudenvielle Skyvall Loudenvielle
Journée Social Ride à Loudenvielle
Début : 2025-11-01 09:00:00
2025-11-01
Dernier moment pour profiter des pistes avant la saison d’hiver !
Skyvall Peyragudes Navette Val Louron Whipp Off Challenge Défi chrono Tombola Pizza & Boissons
9h Ouverture des inscriptions Skyvall Premier départ shuttle
12h15-13h15 Pizza des 4 chemins sur le parking du Skybar
16h Whipp Off
17h dernière rotation télécabine Remise des lots Tirage au sort
35€ tarif normal 25€ avec forfait saison Skyvall 20€ -18 ans avec forfait et licencié LLC
Plus d’info sur www.louronbikeandtrail.com
English :
Last chance to enjoy the slopes before the winter season!
Skyvall Peyragudes Val Louron Shuttle Whipp Off Challenge Time Challenge Tombola Pizza & Drinks
9am: Registration opens Skyvall First shuttle departure
12h15-13h15: Pizza des 4 chemins in the Skybar parking lot
4pm: Whipp Off
5pm: Last gondola rotation Prize-giving ceremony Prize draw
35? normal price 25? with Skyvall season pass 20? -18 years with season pass and LLC licensee
More info on www.louronbikeandtrail.com
German :
Letzter Moment, um die Pisten vor der Wintersaison zu genießen!
Skyvall Peyragudes Shuttle Val Louron Whipp Off Challenge Chrono Challenge Tombola Pizza & Getränke
9 Uhr: Eröffnung der Anmeldung Skyvall Erster Shuttle-Start
12h15-13h15 Pizza des 4 chemins auf dem Parkplatz der Skybar
16 Uhr: Whipp Off
17 Uhr: Letzter Umlauf der Gondel Übergabe der Preise Verlosung
35? Normalpreis 25? mit Skyvall-Saisonkarte 20? -18 Jahre mit Skipass und LLC-Lizenz
Weitere Informationen unter www.louronbikeandtrail.com
Italiano :
Ultima occasione per godersi le piste prima della stagione invernale!
Skyvall Peyragudes Navetta Val Louron Sfida a colpi di frusta Sfida a tempo Tombola Pizza e bevande
9.00: Apertura delle iscrizioni Skyvall Partenza della prima navetta
12.15 13.15: Pizza des 4 chemins nel parcheggio dello Skybar
ore 16.00: Partenza della frusta
ore 17.00: Ultimo giro di cabinovia Cerimonia di premiazione Estrazione dei premi
35? prezzo normale 25? con abbonamento Skyvall 20? -18 anni con abbonamento stagionale e titolare di licenza LLC
Maggiori informazioni su www.louronbikeandtrail.com
Espanol :
¡Última oportunidad para disfrutar de las pistas antes de la temporada de invierno!
Skyvall Peyragudes Lanzadera Val Louron Desafío Whipp Off Desafío Tiempo Tómbola Pizza & Bebidas
9h: Apertura de inscripciones Skyvall Primera salida de la lanzadera
12h15 13h15: Pizza des 4 chemins en el parking del Skybar
16h: Whipp Off
17h: Última rotación de la telecabina Entrega de premios Sorteo de premios
35? precio normal 25? con pase de temporada Skyvall 20? -18 años con pase de temporada y licencia LLC
Más información en www.louronbikeandtrail.com
