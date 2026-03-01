Journée solidaire à la Ferme de Louisotte Bétaille

Journée solidaire à la Ferme de Louisotte

1294 Route de Malmartel Bétaille Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Pour clôturer cette campagne participative et célébrer le printemps ensemble ,nous organisons une soirée solidaire qui sera l'occasion de soutenir le projet d'une autre manière …Spectacle, concerts, buffet et même Dj Set feront de cette journée un moment convivial et festif.

Pour clôturer cette campagne participative et célébrer le printemps ensemble ,nous organisons une soirée solidaire qui sera l'occasion de soutenir le projet d'une autre manière …Spectacle, concerts, buffet et même Dj Set feront de cette journée un moment convivial et festif.. pour la bonne cause !

1294 Route de Malmartel Bétaille 46110 Lot Occitanie +33 6 60 15 81 34

English :

To round off this participatory campaign and celebrate spring together, we're organizing a solidarity evening that will be an opportunity to support the project in a different way …Shows, concerts, a buffet and even a Dj Set will make this day a convivial and festive moment.

