Journée solidaire Art’Kinson salle jean giono Montélier
Journée solidaire Art’Kinson salle jean giono Montélier samedi 25 octobre 2025.
Journée solidaire Art’Kinson
salle jean giono chemin du clos quartier Saint-James Montélier Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Entrée avec repas. Entrée sans repas prix libre.
Début : 2025-10-25 09:30:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
2025-10-25
Spectacle Art’Kinson Les arts qui prennent soin de vous ! Journée organisée par France Parkinson.
Au programme duo poétique musical, spectacle participatif, apéro et atelier artistiques.
salle jean giono chemin du clos quartier Saint-James Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes adherents.parkinson26@gmail.com
English :
Art’Kinson show: The arts that take care of you! Day organized by France Parkinson.
On the program: poetic musical duet, participatory show, aperitif and artistic workshop.
German :
Art’Kinson Show: Die Künste, die sich um Sie kümmern! Von France Parkinson organisierter Tag.
Auf dem Programm stehen ein poetisches Musikduett, eine partizipative Show, ein Aperitif und ein künstlerischer Workshop.
Italiano :
Mostra Art’Kinson: le arti che si prendono cura di te! Una giornata organizzata da France Parkinson.
In programma: un duetto poetico musicale, uno spettacolo partecipativo, un aperitivo e laboratori artistici.
Espanol :
Espectáculo Art’Kinson: ¡Las artes que cuidan de ti! Una jornada organizada por France Parkinson.
En el programa: un dúo poético musical, un espectáculo participativo, un aperitivo y talleres artísticos.
