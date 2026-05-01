Journée solidaire au profit de la recherche contre le cancer Chez Rose La Grange de Mamie Coutures

Coutures

Journée solidaire au profit de la recherche contre le cancer

Chez Rose La Grange de Mamie 1 Les Brandarts Coutures Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association solidarité canton organise une journée d’animations familiales au profit de la recherche contre le cancer. Dès le matin, une randonnée de 7-8 km sera proposée ainsi qu’un vide-grenier. Le midi, vous pourrez vous restaurer sur place autour d’une omelette aux pommes de terre et d’une tarte aux pommes entre autres. Le tout sera accompagné de musique, d’une tombola et d’une ambiance conviviale assurée. .

Chez Rose La Grange de Mamie 1 Les Brandarts Coutures 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 30 65 77

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English : Journée solidaire au profit de la recherche contre le cancer

L’événement Journée solidaire au profit de la recherche contre le cancer Coutures a été mis à jour le 2026-05-08 par OT de l’Entre-deux-Mers