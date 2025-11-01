Journée solidaire de ramassage des déchets Flogny-la-Chapelle
Journée solidaire de ramassage des déchets Flogny-la-Chapelle samedi 1 novembre 2025.
Journée solidaire de ramassage des déchets
Parking de l’école Flogny-la-Chapelle Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 09:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Envie de participer à une bonne action ? Venez contribuer à la journée solidaire de ramassage des déchets ! .
Parking de l’école Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 42 85 mairie-flogny-la-chapelle@wanadoo.fr
English : Journée solidaire de ramassage des déchets
German : Journée solidaire de ramassage des déchets
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée solidaire de ramassage des déchets Flogny-la-Chapelle a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois