Journée solidaire de ramassage des déchets Flogny-la-Chapelle

Journée solidaire de ramassage des déchets Flogny-la-Chapelle samedi 1 novembre 2025.

Journée solidaire de ramassage des déchets

Parking de l’école Flogny-la-Chapelle Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 09:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Envie de participer à une bonne action ? Venez contribuer à la journée solidaire de ramassage des déchets ! .

Parking de l’école Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 42 85 mairie-flogny-la-chapelle@wanadoo.fr

English : Journée solidaire de ramassage des déchets

German : Journée solidaire de ramassage des déchets

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée solidaire de ramassage des déchets Flogny-la-Chapelle a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois