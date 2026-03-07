Journée solidaire et conviviale au Secours Catholique de Gannat Gannat

Journée solidaire et conviviale au Secours Catholique de Gannat

Rue de Champ de foire Gannat Allier

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20 18:30:00

2026-05-20

À l’occasion des 80 ans du Secours Catholique, l’équipe de Gannat vous invite à un après-midi de partage et de convivialité !

Rue de Champ de foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 10 41 allier@secours-catholique.org

English :

To celebrate the 80th anniversary of Secours Catholique, the Gannat team invites you to an afternoon of sharing and conviviality!

