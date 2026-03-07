Journée solidaire et conviviale au Secours Catholique de Gannat Gannat
Journée solidaire et conviviale au Secours Catholique de Gannat Gannat mercredi 20 mai 2026.
Journée solidaire et conviviale au Secours Catholique de Gannat
Rue de Champ de foire Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 18:30:00
Date(s) :
2026-05-20
À l’occasion des 80 ans du Secours Catholique, l’équipe de Gannat vous invite à un après-midi de partage et de convivialité !
.
Rue de Champ de foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 10 41 allier@secours-catholique.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate the 80th anniversary of Secours Catholique, the Gannat team invites you to an afternoon of sharing and conviviality!
L’événement Journée solidaire et conviviale au Secours Catholique de Gannat Gannat a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme Val de Sioule