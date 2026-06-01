Barville-en-Gâtinais

Journée solidaire et festive

Barville-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La commune de Barville-en-Gâtinais accueille une grande journée solidaire et festive gratuite le samedi 13 juin 2026 au profit de l’Association Skin. Au programme arrivée du Rallye des Amazones, animations dès 16h, show du Diamant Bleu à 19h, tombola d’exception et feu d’artifice à 23h.

Barville-en-Gâtinais se mobilise pour la bonne cause ! Le samedi 13 juin 2026, la commune accueille une exceptionnelle journée solidaire et festive, entièrement gratuite, au profit de l’Association Skin. Présenté par Nändy Werl, l’événement bénéficie du parrainage de Vincent Mc Doom et de la marraine Zize l’Humoriste, avec la présence de Bégonia & Adrian.

Les festivités démarrent à 16h avec les premières animations, suivies à 18h par l’arrivée spectaculaire du Rallye des Amazones. Dès 19h, le public profite de la restauration street food (burgers et frites maison) devant le grand spectacle musical du Diamant Bleu. Après le tirage de la tombola solidaire à 21h30, dotée de lots prestigieux (séjours, cabarets parisiens), un feu d’artifice clôture la nuit à 23h. Un grand rendez-vous du Loiret. .

Barville-en-Gâtinais 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 10 49

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English :

The commune of Barville-en-Gâtinais will be hosting a big, free day of solidarity and festivities on Saturday June 13, 2026, in aid of the Skin Association. On the program: arrival of the Rallye des Amazones, entertainment from 4pm, Diamant Bleu show at 7pm, exceptional tombola and fireworks at 11pm.

L’événement Journée solidaire et festive Barville-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-30 par OT GRAND PITHIVERAIS