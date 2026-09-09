Journée solidaire L’Hôme-Chamondot
dimanche 11 octobre 2026 · L'Hôme-Chamondot
Informations pratiques
L’Hôme-Chamondot
Journée solidaire
Mairie et préeau, Le Bourg L’Hôme-Chamondot Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
L’association l’Hôme en fête et l’association Les motards du Perche vous convient à leur Journée caritative pour Octobre Rose.Au programme : Marché artisanal de 9h à 17h/
Randonnée pédestre de 5 ou 10 km – inscription 9h et départ à 10h (5€).
Randonnée moto avec Les Motards du Perche – inscription 10h et départ à 11h (5€).
Restauration et buvette sur place.
Les inscriptions pour la randonnée pédestre et la restauration sont ouvertes en pré-vente sur HelloAsso.
Une partie des bénéfices sera reversée à La Ligue contre le cancer dans le cadre d’Octobre Rose. .
Mairie et préeau, Le Bourg L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 6 20 72 40 95 lesmotardsduperche@gmail.com
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English : Journée solidaire
L’événement Journée solidaire L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à L'Hôme-Chamondot (Orne)
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- Visite libre de l’église saint Martin Le bourg L’Hôme-Chamondot 19 septembre 2026
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