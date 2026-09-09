Informations pratiques

L’Hôme-Chamondot

Journée solidaire

Mairie et préeau, Le Bourg L’Hôme-Chamondot Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

L’association l’Hôme en fête et l’association Les motards du Perche vous convient à leur Journée caritative pour Octobre Rose.Au programme : Marché artisanal de 9h à 17h/

Randonnée pédestre de 5 ou 10 km – inscription 9h et départ à 10h (5€).

Randonnée moto avec Les Motards du Perche – inscription 10h et départ à 11h (5€).

Restauration et buvette sur place.

Les inscriptions pour la randonnée pédestre et la restauration sont ouvertes en pré-vente sur HelloAsso.

Une partie des bénéfices sera reversée à La Ligue contre le cancer dans le cadre d’Octobre Rose. .

Mairie et préeau, Le Bourg L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 6 20 72 40 95 lesmotardsduperche@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée solidaire

L’événement Journée solidaire L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche