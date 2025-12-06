Journée solidaire pour Leny Saint-Didier-en-Velay

Journée solidaire pour Leny

Gymnase Saint-Didier-en-Velay

2025-12-06 14:00:00

2025-12-06

2025-12-06

Rendez-vous au gymnase pour une après-midi festive, sportive et chaleureuse au profit de l’association De la magie pour Leny .

Participation libre, tous les bénéfices seront reversés à l’association.

Gymnase Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Rendezvous at the gymnasium for a festive, sporting and friendly afternoon in aid of the De la magie pour Leny association.

All profits will be donated to the association.

