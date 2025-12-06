Journée solidaire pour Leny Saint-Didier-en-Velay
Gymnase Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Rendez-vous au gymnase pour une après-midi festive, sportive et chaleureuse au profit de l’association De la magie pour Leny .
Participation libre, tous les bénéfices seront reversés à l’association.
Gymnase Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 46 96 47
English :
Rendezvous at the gymnasium for a festive, sporting and friendly afternoon in aid of the De la magie pour Leny association.
All profits will be donated to the association.
