Journée Solidaire Ramassage de déchets – Courseulles-sur-Mer, 18 mai 2025 10:00, Courseulles-sur-Mer.

Calvados

Journée Solidaire Ramassage de déchets 48 Rue de la Mer Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 12:00:00

2025-05-18

Une démarche citoyenne de ramassage de déchets est organisée le dimanche 18 mai de 10h à 12h . Le matériel est fourni sur place. Rendez-vous à 10h à la mairie.

48 Rue de la Mer

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr

English : Journée Solidaire Ramassage de déchets

On Sunday May 18, from 10am to 12pm, we are organizing a litter pick. Equipment will be provided on site. Meet at 10am at the town hall.

German : Journée Solidaire Ramassage de déchets

Am Sonntag, den 18. Mai, findet von 10 bis 12 Uhr eine Bürgeraktion zum Sammeln von Müll statt. Das Material wird vor Ort bereitgestellt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rathaus.

Italiano :

Domenica 18 maggio, dalle 10.00 alle 12.00, è stato organizzato un evento di raccolta dei rifiuti. L’attrezzatura sarà fornita sul posto. Appuntamento alle 10 presso il municipio.

Espanol :

El domingo 18 de mayo, de 10.00 a 12.00 horas, se organizará una campaña de recogida de basura. Se proporcionará equipo in situ. Cita a las 10:00 en el ayuntamiento.

