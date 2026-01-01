Journée Solidaire

Complexe sportif Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 06:00:00

fin : 2026-01-24 23:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Un collectif d’associations de la commune vous invite à la journée solidaire au profit de la Ligue contre le cancer, samedi 24 janvier, de 6h à 23h30.

De nombreuses animations sont au programme.

.

Complexe sportif Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 50 93 69 journeesolidairefdsg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A group of local associations invites you to a day of solidarity in aid of the Ligue contre le cancer, on Saturday January 24, from 6am to 11.30pm.

There will be plenty of entertainment on the program.

L’événement Journée Solidaire Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay