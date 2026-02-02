Journée solidaire Salle des fêtes Saint-Martin-de-Sescas

Journée solidaire

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Martin-de-Sescas Gironde

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-08

Journée solidaire à Saint-Martin-de-Sescas. Venez vous faire couper les cheveux, tailler la barbe, profiter d’une petite manucure ou d’un massage des mains ou des pieds, le tout réalisé par des professionnelles de l’esthétique (7 professionnelles présentes). Tous les fonds récoltés seront reversés à l’école de Saint-Martin-de-Sescas pour financer le voyage scolaire de toute l’école. .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Martin-de-Sescas 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 81 65 mairie@sescas.fr

L’événement Journée solidaire Saint-Martin-de-Sescas a été mis à jour le 2026-01-30 par OT de l’Entre-deux-Mers