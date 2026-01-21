Journée solidaire Taller
Journée solidaire Taller samedi 7 février 2026.
Journée solidaire
Salle des fêtes Taller Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Super loto des enfants et leurs parents.
Atelier maquillage et pêche à la ligne.
Plein de cadeaux et de joie à partager.
Buvette t goûter.
Entrée libre. .
Salle des fêtes Taller 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 42 26 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée solidaire
L’événement Journée solidaire Taller a été mis à jour le 2026-01-19 par Côte Landes Nature Tourisme