Journée solidaire

Salle des fêtes Taller Landes

Tarif : – –

Date :

2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Super loto des enfants et leurs parents.

Atelier maquillage et pêche à la ligne.

Plein de cadeaux et de joie à partager.

Buvette t goûter.

Entrée libre. .

Salle des fêtes Taller 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 42 26 23

English : Journée solidaire

L’événement Journée solidaire Taller a été mis à jour le 2026-01-19 par Côte Landes Nature Tourisme