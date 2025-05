Journée solidarité à Saint Front – Saint-Front, 24 mai 2025 07:00, Saint-Front.

Haute-Loire

Nombreuses animations:

-marche pédestre 11 km

-balade VTT 30 ou 43 km

-démonstrations de 4×4, moto, quad

-expo de voitures anciennes

-repas sarassou…



Bénéfices reversés à l’AFM Téléthon

Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Lots of entertainment:

-11 km walk

-30 or 43 km mountain bike ride

-4×4, motorcycle and quad demonstrations

-vintage car show

-sarassou meal…



Proceeds donated to AFM Téléthon

German :

Zahlreiche Animationen:

-wanderung 11 km

-mountainbike-Tour 30 oder 43 km

-vorführungen von Geländewagen, Motorrädern und Quads

-ausstellung von Oldtimern

-sarassou-Essen…



Einnahmen gehen an den AFM Téléthon

Italiano :

Tanti divertimenti:

-11 km di passeggiata

-30 o 43 km in mountain bike

-dimostrazioni di 4×4, moto e quad

-esposizione di auto d’epoca

-pasto di Sarassou…



Il ricavato è devoluto all’AFM Téléthon

Espanol :

Mucha animación:

-11 km a pie

-paseo en bicicleta de montaña de 30 o 43 km

-demostraciones de 4×4, motos y quads

-exposición de coches antiguos

-comida en Sarassou…



Donativo de los beneficios a AFM Téléthon

