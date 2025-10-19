Journée solidarité sport salle omnisport Usson-du-Poitou
Journée solidarité sport salle omnisport Usson-du-Poitou dimanche 19 octobre 2025.
Journée solidarité sport
salle omnisport 20 Chem. du Désert Usson-du-Poitou Vienne
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Color run, randonnée 14km, VTT 35 ou 45km, tartiflette, tombola, pain et pizza au feu de bois .
salle omnisport 20 Chem. du Désert Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 07 54 98
