JOURNÉE SPA Palavas-les-Flots

organisée avec la Ville devant la mairie

Un verre de l’amitié sera offert par la ville et clôturera la matinée !

journée SPA

organisée avec la Ville devant la mairie

Cette journée est destinée à

• Présenter des chiens afin de booster leur adoption, sensibiliser le public à l’abandon,

sensibiliser à l’adoption RESPONSABLE

• Faire rencontrer le public et les chiens à l’adoption

• Informer de l’ouverture des plages de Palavas-les-Flots à nos amis canins

• Renforcer l’image dog-friendly de Palavas-les-Flots

• Renforcer l’image d’une SPA3M active, proche des citoyens et engagée dans des actions

collectives

PROGRAMME

10h Défilé chiens & bénévoles

• 10 binômes sélectionnés par les éducatrices, chiens constamment attachés

• Présentation des chiens au micro par les éducatrices

10h45 Discours

• Sensibilisation à l’abandon, à la responsabilité d’avoir un animal, à la possibilité de partir avec lui

• Annonce partez en balade avec les chiens !

11h Présentation du refuge

• Horaires d’ouverture

• Nos missions

• Nous aider adoption, bénévolat, dons & legs

11h10 Briefing & départ en balade 1 chien + 1 bénévole + 1 accompagnant

• Explication parcours

• Règles de sécurité

• Les chiens sont tenus en laisse à tout moment et encadrés par les éducateurs/personnels du

refuge

• Les participants sont sensibilisés à la gestion des interactions avec les chiens (comportement à

adopter, signaux à repérer, etc.)

• Pas d’autres chiens que ceux de la SPA

• Des membres de l’association (ou des bénévoles expérimentés) assurent l’encadrement, le bon

déroulement, la sécurité et l’assistance en cas de besoin (animal ou humain)

• Le groupe suit un itinéraire défini à l’avance (zone urbaine, sentier côtier, plage, ou parc), validé

en amont avec les services de la mairie

• Le rythme est modéré et adapté aux chiens (pauses régulières).

12h30 Retour de balade

• Temps d’échange

• Possibilité de prendre des photos avec les chiens, pour les publications sur les réseaux sociaux

du refuge et de la ville

Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

