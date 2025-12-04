Journée spéciale accords Huitres et Saumon

71 rue de Champigny Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Le Domaine de la Seigneurie vous propose un atelier gourmand autour des accords huîtres, saumon et vins du domaine.

Le samedi 20 décembre 2025, venez vivre un moment d’exception au Domaine de la Seigneurie !

Vous êtes invités à un atelier inédit autour des accords huîtres, saumon et vins du domaine, pour découvrir comment la fraîcheur iodée et la finesse du poisson subliment les cuvées du domaine.

Dégustez une sélection d’huîtres et de saumon soigneusement préparés, accompagnés des meilleurs vins du domaine, pour un voyage sensoriel mêlant élégance, authenticité et plaisirs gourmands.

Deux séances vous sont proposées à 12h et 17h.

Un rendez-vous raffiné et convivial, idéal pour bien commencer les fêtes au domaine !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 20 décembre 2025 de 12h à 13h et de 17h à 18h. .

71 rue de Champigny Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 11 15 oenotourisme.laseigneurie@hotmail.fr

English :

The Domaine de la Seigneurie offers you a gourmet workshop on pairing oysters, salmon and estate wines.

L’événement Journée spéciale accords Huitres et Saumon Saumur a été mis à jour le 2025-12-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME