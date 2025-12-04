Journée spéciale accords vins et chocolats

71 rue de Champigny Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le Domaine de la Seigneurie vous invite à découvrir des accords vins et chocolats avec la chocolaterie Barre de Chocolats de Saumur.

Le 13 décembre, laissez-vous tenter par une parenthèse gourmande au Domaine de la Seigneurie !

Participez à des ateliers uniques mêlant vins du domaine et chocolats artisanaux de la chocolaterie Barre de Chocolats de Saumur.

Découvrez comment les arômes des cuvées du Domaine se marient à merveille avec l’intensité et la finesse du chocolat.

Deux formules vous sont proposées

• Dégustation de 4 vins avec accords chocolats 5 €

• Formule sans alcool avec accords chocolats 4 €

Des séances à 15h et 17h vous permettent de vivre un moment chaleureux, gourmand et convivial au cœur du vignoble.

Une expérience sensorielle à ne pas manquer !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 13 décembre 2025 de 15h à 16h et de 17h à 18h. .

71 rue de Champigny Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 11 15 oenotourisme.laseigneurie@hotmail.com

English :

Domaine de la Seigneurie invites you to discover wine and chocolate pairings with the Barre de Chocolats chocolate factory in Saumur.

L’événement Journée spéciale accords vins et chocolats Saumur a été mis à jour le 2025-12-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME