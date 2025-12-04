Journée spéciale accords vins et chocolats Saumur
71 rue de Champigny Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Le Domaine de la Seigneurie vous invite à découvrir des accords vins et chocolats avec la chocolaterie Barre de Chocolats de Saumur.
Le 13 décembre, laissez-vous tenter par une parenthèse gourmande au Domaine de la Seigneurie !
Participez à des ateliers uniques mêlant vins du domaine et chocolats artisanaux de la chocolaterie Barre de Chocolats de Saumur.
Découvrez comment les arômes des cuvées du Domaine se marient à merveille avec l’intensité et la finesse du chocolat.
Deux formules vous sont proposées
• Dégustation de 4 vins avec accords chocolats 5 €
• Formule sans alcool avec accords chocolats 4 €
Des séances à 15h et 17h vous permettent de vivre un moment chaleureux, gourmand et convivial au cœur du vignoble.
Une expérience sensorielle à ne pas manquer !
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 13 décembre 2025 de 15h à 16h et de 17h à 18h. .
71 rue de Champigny Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 11 15 oenotourisme.laseigneurie@hotmail.com
English :
Domaine de la Seigneurie invites you to discover wine and chocolate pairings with the Barre de Chocolats chocolate factory in Saumur.
