Journée speciale Art

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Gratuit.

– Toute la journée venez emprunter les œuvres de l’artothèque.

– 15h30 Conférence d’Amanda Heold-Marme (historienne de l’art) Les artistes espagnols à Paris

– 17h30 Remise officielle d’œuvres en présence d’artistes donateurs comme Jean-Pierre Ceytaire et Michel Four, suivi d’un verre de l’amitié.

Gratuit.

– Toute la journée venez emprunter les œuvres de l’artothèque.

– 15h30 Conférence d’Amanda Heold-Marme (historienne de l’art) Les artistes espagnols à Paris

– 17h30 Remise officielle d’œuvres en présence d’artistes donateurs comme Jean-Pierre Ceytaire et Michel Four, suivi d’un verre de l’amitié. .

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free admission.

– All day: come and borrow works from the artothèque.

– 3.30pm: Lecture by Amanda Heold-Marme (art historian): Spanish artists in Paris

– 5.30pm: Official presentation of works in the presence of donating artists Jean-Pierre Ceytaire and Michel Four, followed by a friendly drink.

L’événement Journée speciale Art Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-27 par DESTINATION LE TREPORT MERS