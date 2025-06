Journée spéciale au Com – Saint-Affrique 14 juin 2025 07:00

Aveyron

Journée spéciale au Com 10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-14

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Le Com fête la ville en grand ! Pour cette journée spéciale, on t’attend dès midi avec un bar à huîtres et le soir, place à l’ambiance avec DJ Emeraud aux platines ✨

A midi BAR A HUITRES

Le soir DJ EMERAUD ET FRANCOIS .

10 Rue de la République

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60

English :

? Le Com celebrates the city in style! For this special day, we?ll be waiting for you from midday with an oyster bar? and in the evening, DJ Emeraud will be on the decks?

German :

? Das Com feiert die Stadt im großen Stil! ? An diesem besonderen Tag erwarten wir dich schon mittags mit einer Austernbar ? und abends mit DJ Emeraud an den Plattentellern?

Italiano :

? Le Com festeggia la città in grande stile! Per questo giorno speciale, vi aspettiamo a pranzo con un oyster bar e la sera il DJ Emeraud sarà in pista?

Espanol :

? ¡Le Com celebra la ciudad por todo lo alto! Para este día tan especial, te esperamos a la hora de comer con un bar de ostras y, por la noche, DJ Emeraud estará en los platos ?

L’événement Journée spéciale au Com Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)