Journée spéciale au golf club de Lourdes Golf club de Lourdes Lourdes

Journée spéciale au golf club de Lourdes

Golf club de Lourdes Chemin du Lac Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-02 10:30:00

fin : 2025-11-02

2025-11-02

Journée spéciale au Lourdes Golf Club le dimanche 2 novembre 2025

Au programme

10h30: Accueil Café au Restaurant

11h00 à 12H00: Clinique Wedging avec Miguel Marquez*

Pro de Golf PGA Espagne

12h00 à 14h00: Déjeuner au restaurant du Golf * *

A partir de 14H: Cours avec Miguel Marquez*:

30€/ pers pour 1h. (3 pers max/1h)

*réservation conseillée, places limités

Par email assogolflourdes@gmail.com

Par WhatsApp 06 29 44 42 58

Nous comptons sur votre présence et votre enthousiasme pour faire de cette journée une belle réussite collective !

**Pour le restaurant merci de réserver directement

auprès du restaurant au 05 62 44 82 59

Golf club de Lourdes Chemin du Lac Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 29 44 42 58 assogolflourdes@gmail.com

English :

Special day at Lourdes Golf Club on Sunday, November 2, 2025

Program:

10:30 am: Welcome Coffee in the Restaurant

11h00 to 12H00: Wedging Clinic with Miguel Marquez*

Golf Pro PGA Spain

12h00 to 14h00: Lunch at the Golf Restaurant * *

From 2pm: Lessons with Miguel Marquez*:

30 pers for 1h. (3 pers max/1h)

*booking recommended, places limited

By email assogolflourdes@gmail.com

By WhatsApp 06 29 44 42 58

We’re counting on your presence and enthusiasm to make this day a collective success!

**For the restaurant, please book directly

with the restaurant on 05 62 44 82 59

German :

Sondertag im Lourdes Golf Club am Sonntag, den 2. November 2025

Auf dem Programm stehen

10:30 Uhr: Empfang und Kaffee im Restaurant

11.00 bis 12.00 Uhr: Wedging Clinic mit Miguel Marquez*

Golfprofi PGA Spanien

12.00 bis 14.00 Uhr: Mittagessen im Golfrestaurant * *

Ab 14:00 Uhr: Unterricht mit Miguel Marquez*:

30?/Person für 1 Stunde. (max. 3 Personen pro Stunde)

*reservierung empfohlen, da die Plätze begrenzt sind

Per E-Mail: assogolflourdes@gmail.com

Per WhatsApp: 06 29 44 42 58

Wir zählen auf Ihre Anwesenheit und Ihren Enthusiasmus, um diesen Tag zu einem schönen gemeinsamen Erfolg zu machen!

**Für das Restaurant reservieren Sie bitte direkt

beim Restaurant unter 05 62 44 82 59

Italiano :

Giornata speciale al Lourdes Golf Club domenica 2 novembre 2025

In programma:

10.30: Caffè di benvenuto nel ristorante

dalle 11.00 alle 12.00: Clinica di Wedging con Miguel Marquez*

Professionista di golf PGA Spagna

dalle 12.00 alle 14.00: Pranzo presso il ristorante del golf * *

Dalle 14: Lezioni con Miguel Marquez*:

30 a persona per 1 ora. (3 persone max/1h)

*prenotazione consigliata, posti limitati

Per e-mail: assogolflourdes@gmail.com

Per WhatsApp: 06 29 44 42 58

Contiamo sulla vostra presenza e sul vostro entusiasmo per fare di questa giornata un successo collettivo!

**Per il ristorante, si prega di prenotare direttamente

con il ristorante al numero 05 62 44 82 59

Espanol :

Jornada especial en el Lourdes Golf Club el domingo 2 de noviembre de 2025

En el programa:

10h30: Café de bienvenida en el restaurante

11.00h a 12.00h: Clinic de Wedging con Miguel Márquez*

Profesional de Golf PGA España

12h00 a 14h00: Comida en el Restaurante del Golf * *

A partir de las 14H: Clases con Miguel Marquez*:

30 por persona durante 1 hora. (3 personas máx/1h)

*se recomienda reservar, plazas limitadas

Por correo electrónico: assogolflourdes@gmail.com

Por WhatsApp 06 29 44 42 58

¡Contamos con tu presencia y entusiasmo para hacer de esta jornada un éxito colectivo!

**Para el restaurante, reserve directamente

con el restaurante en el 05 62 44 82 59

