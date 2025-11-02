Journée spéciale au golf club de Lourdes Golf club de Lourdes Lourdes
Journée spéciale au golf club de Lourdes Golf club de Lourdes Lourdes dimanche 2 novembre 2025.
Golf club de Lourdes Chemin du Lac Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-02 10:30:00
2025-11-02
Journée spéciale au Lourdes Golf Club le dimanche 2 novembre 2025
Au programme
10h30: Accueil Café au Restaurant
11h00 à 12H00: Clinique Wedging avec Miguel Marquez*
Pro de Golf PGA Espagne
12h00 à 14h00: Déjeuner au restaurant du Golf * *
A partir de 14H: Cours avec Miguel Marquez*:
30€/ pers pour 1h. (3 pers max/1h)
*réservation conseillée, places limités
Par email assogolflourdes@gmail.com
Par WhatsApp 06 29 44 42 58
Nous comptons sur votre présence et votre enthousiasme pour faire de cette journée une belle réussite collective !
**Pour le restaurant merci de réserver directement
auprès du restaurant au 05 62 44 82 59
Golf club de Lourdes Chemin du Lac Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 29 44 42 58 assogolflourdes@gmail.com
English :
Special day at Lourdes Golf Club on Sunday, November 2, 2025
Program:
10:30 am: Welcome Coffee in the Restaurant
11h00 to 12H00: Wedging Clinic with Miguel Marquez*
Golf Pro PGA Spain
12h00 to 14h00: Lunch at the Golf Restaurant * *
From 2pm: Lessons with Miguel Marquez*:
30 pers for 1h. (3 pers max/1h)
*booking recommended, places limited
By email assogolflourdes@gmail.com
By WhatsApp 06 29 44 42 58
We’re counting on your presence and enthusiasm to make this day a collective success!
**For the restaurant, please book directly
with the restaurant on 05 62 44 82 59
German :
Sondertag im Lourdes Golf Club am Sonntag, den 2. November 2025
Auf dem Programm stehen
10:30 Uhr: Empfang und Kaffee im Restaurant
11.00 bis 12.00 Uhr: Wedging Clinic mit Miguel Marquez*
Golfprofi PGA Spanien
12.00 bis 14.00 Uhr: Mittagessen im Golfrestaurant * *
Ab 14:00 Uhr: Unterricht mit Miguel Marquez*:
30?/Person für 1 Stunde. (max. 3 Personen pro Stunde)
*reservierung empfohlen, da die Plätze begrenzt sind
Per E-Mail: assogolflourdes@gmail.com
Per WhatsApp: 06 29 44 42 58
Wir zählen auf Ihre Anwesenheit und Ihren Enthusiasmus, um diesen Tag zu einem schönen gemeinsamen Erfolg zu machen!
**Für das Restaurant reservieren Sie bitte direkt
beim Restaurant unter 05 62 44 82 59
Italiano :
Giornata speciale al Lourdes Golf Club domenica 2 novembre 2025
In programma:
10.30: Caffè di benvenuto nel ristorante
dalle 11.00 alle 12.00: Clinica di Wedging con Miguel Marquez*
Professionista di golf PGA Spagna
dalle 12.00 alle 14.00: Pranzo presso il ristorante del golf * *
Dalle 14: Lezioni con Miguel Marquez*:
30 a persona per 1 ora. (3 persone max/1h)
*prenotazione consigliata, posti limitati
Per e-mail: assogolflourdes@gmail.com
Per WhatsApp: 06 29 44 42 58
Contiamo sulla vostra presenza e sul vostro entusiasmo per fare di questa giornata un successo collettivo!
**Per il ristorante, si prega di prenotare direttamente
con il ristorante al numero 05 62 44 82 59
Espanol :
Jornada especial en el Lourdes Golf Club el domingo 2 de noviembre de 2025
En el programa:
10h30: Café de bienvenida en el restaurante
11.00h a 12.00h: Clinic de Wedging con Miguel Márquez*
Profesional de Golf PGA España
12h00 a 14h00: Comida en el Restaurante del Golf * *
A partir de las 14H: Clases con Miguel Marquez*:
30 por persona durante 1 hora. (3 personas máx/1h)
*se recomienda reservar, plazas limitadas
Por correo electrónico: assogolflourdes@gmail.com
Por WhatsApp 06 29 44 42 58
¡Contamos con tu presencia y entusiasmo para hacer de esta jornada un éxito colectivo!
**Para el restaurante, reserve directamente
con el restaurante en el 05 62 44 82 59
