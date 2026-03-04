Journée spéciale bien-être, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Journée spéciale bien-être Vendredi 20 mars, 11h15 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

La bibliothèque Bordeaux-Lac vous propose une journée spéciale de détente en partenariat avec l’association Entr’ L, le vendredi 20 mars à partir de 11h15, afin de prolonger la « Journée internationale des droits des femmes ».

Au programme,

11h15-12h15 : Yoga avec Méghane

14h-16h15 : Atelier d’Art thérapie avec Julie

14h-16h30 : Massage sur chaise avec Sarah

Venez nombreuses participer à cette riche journée relaxante pour votre plus grand bien-être.

Inscriptions réservées au public féminin, auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.entrlassociation.com/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Ateliers et animations « détente et bien-être » à la bibliothèque Bordeaux-Lac Atelier Yoga

© Bibliothèques de Bordeaux