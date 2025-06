Journée spéciale, Chevaliers, princesses et jeux d’Antan Le grand tournoi Lisors 29 juin 2025 13:30

Eure

Journée spéciale, Chevaliers, princesses et jeux d’Antan Le grand tournoi D715 Lisors Eure

Début : 2025-06-29 13:30:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Les visiteurs devront se confronter aux épreuves médiévales et s’affronter amicalement entre eux afin de décrocher le titre et la couronne.

Le programme des épreuves:

Joutes sur poutre

Combats a l’épée en mousse ⚔️

Tir à la corde

Concours d’Archerie

Duels sur les jeux en bois d’antan géants…

Henri I Beauclerc, duc de Normandie , sera présent pour arbitrer les épreuves et couronner les gagnants.

Sans oublier la visite des intérieurs de l’abbaye avec les deux musées, les extérieurs avec le grand parc, les ruines de l’église et le petit parc animalier…

Infos pratiques:

Dimanche 29 juin de 13h30 à 18h / Abbaye de Mortemer 27440 Lisors

Le tarif est de 8,50€ par adulte et 6,50€ par enfant ( le tarif comprend également la visite habituelle de l’Abbaye.

mortemer@orange.fr

Tel 06.71.75.48.84 / 06.12.16.13.12

English : Journée spéciale, Chevaliers, princesses et jeux d’Antan Le grand tournoi

Visitors will have to face off against medieval trials and compete against each other to win the title and the crown.

The program of events:

Beam jousting

Foam sword fighting?

Tug-of-war

Archery competition ?

Duels on giant old-fashioned wooden games?

Henri I Beauclerc, Duke of Normandy, will be on hand to referee the events and crown the winners.

And don?t forget to visit the inside of the abbey with its two museums, the outside with its large park, the ruins of the church and the small animal park?

Practical info:

Sunday June 29, 1.30 pm to 6 pm / Abbaye de Mortemer 27440 Lisors

The price is 8.50? per adult and 6.50? per child (the price also includes the usual visit to the Abbey).

mortemer@orange.fr

Tel: 06.71.75.48.84 / 06.12.16.13.12

German :

Die Besucher müssen sich den mittelalterlichen Prüfungen stellen und gegeneinander antreten, um den Titel und die Krone zu erringen.

Das Programm der Prüfungen:

Ritterspiele auf dem Balken

Kämpfe mit dem Schaumstoffschwert ?

Seilziehen

Wettkampf im Bogenschießen ?

Duelle auf riesigen alten Holzspielen?

Henri I Beauclerc, Herzog der Normandie, wird anwesend sein, um die Wettkämpfe zu schlichten und die Gewinner zu krönen.

Und nicht zu vergessen die Besichtigung der Innenräume der Abtei mit den beiden Museen, der Außenanlagen mit dem großen Park, der Kirchenruine und dem kleinen Tierpark?

Praktische Informationen:

Sonntag, 29. Juni, 13.30 bis 18 Uhr / Abbaye de Mortemer 27440 Lisors

Der Preis beträgt 8,50 Euro pro Erwachsener und 6,50 Euro pro Kind (der Preis beinhaltet auch den normalen Besuch der Abtei).

mortemer@orange.fr

Tel.: 06.71.75.48.84 / 06.12.16.13.12

Italiano :

I visitatori dovranno partecipare a eventi medievali e competere tra loro per vincere il titolo e la corona.

Il programma degli eventi:

Giostra su travi

Combattimenti con spade di gommapiuma?

Tiro alla fune

Gara di tiro con l’arco?

Duelli su giganteschi giochi di legno d’epoca?

Henri I Beauclerc, duca di Normandia, sarà a disposizione per arbitrare gli eventi e incoronare i vincitori.

E non dimenticate di visitare l’interno dell’abbazia con i suoi due musei, l’esterno con il suo grande parco, le rovine della chiesa e il piccolo parco degli animali?

Dettagli pratici:

Domenica 29 giugno dalle 13.30 alle 18.00 / Abbazia di Mortemer 27440 Lisors

Il prezzo è di 8,50 euro per adulto e 6,50 euro per bambino (il prezzo comprende anche la consueta visita all’Abbazia).

mortemer@orange.fr

Tel: 06.71.75.48.84 / 06.12.16.13.12

Espanol :

Los visitantes tendrán que participar en pruebas medievales y competir entre sí para hacerse con el título y la corona.

El programa de actos:

Justas sobre vigas

Espadas de espuma

Tiras y aflojas

Competición de tiro con arco ?

Duelos en gigantescos juegos de madera antiguos?

Henri I Beauclerc, duque de Normandía, será el árbitro y coronará a los vencedores.

Y no olvide visitar el interior de la abadía con sus dos museos, el exterior con su gran parque, las ruinas de la iglesia y el pequeño parque de animales?

Detalles prácticos:

Domingo 29 de junio de 13:30 a 18:00 / Abadía de Mortemer 27440 Lisors

El precio es de 8,50 euros por adulto y 6,50 euros por niño (el precio incluye también la visita habitual a la Abadía).

mortemer@orange.fr

Tel.: 06.71.75.48.84 / 06.12.16.13.12

