Journée spéciale cocooning – La ruche éco solidaire Mimbaste, 1 juin 2025 10:00, Mimbaste.

Landes

Journée spéciale cocooning La ruche éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-06-01 16:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Venez partager un moment de détente et de convivialité avec l’équipe des thérapeutes résidents de la Ruche Eco-solidaire.

La fête des mères approche… Une belle occasion de prendre soin de vous … ou d’offrir ce moment à celles qui ont pris soin de nous !

La ruche éco solidaire 1182 Route d’Orthez

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 76 74

English : Journée spéciale cocooning

Come and share a moment of relaxation and conviviality with the team of resident therapists at La Ruche Eco-solidaire.

Mother’s Day is approaching… A wonderful opportunity to take care of yourself? or to offer this moment to those who have taken care of us!

German : Journée spéciale cocooning

Kommen Sie und teilen Sie einen Moment der Entspannung und Geselligkeit mit dem Team der ansässigen Therapeuten des ökologisch-solidarischen Bienenstocks.

Der Muttertag steht vor der Tür … Eine gute Gelegenheit, sich um sich selbst zu kümmern? oder diesen Moment an diejenigen zu verschenken, die sich um uns gekümmert haben!

Italiano :

Venite a condividere un momento di relax e convivialità con il team di terapisti residenti dell’Alveare Eco-solidale.

La festa della mamma si avvicina… Un’ottima occasione per prendersi cura di sé o per offrire questo momento a chi si è preso cura di noi!

Espanol : Journée spéciale cocooning

Venga a compartir un momento de relajación y convivencia con el equipo de terapeutas residentes de la Colmena Ecosolidaria.

Se acerca el Día de la Madre… Una gran oportunidad para cuidarse… ¡o para ofrecer este momento a quienes han cuidado de nosotros!

L’événement Journée spéciale cocooning Mimbaste a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans