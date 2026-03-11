Journée spéciale Dakar

Sentheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Plongez dans l’univers du rally-raid au stade ! Motos, camions, 4×4 et buggys du Dakar vous attendent pour les admirer, échanger avec des passionnés et partager la passion du désert. Dès 12h, profitez de tartes flambées et d’une buvette sur place toute la journée.

Plongez au cœur de l’univers mythique du rally-raid lors de cette journée dédiée à la passion du Dakar ! Le stade de football accueillera un évènement unique réunissant motos, camions, 4×4 et buggys ayant participé ou inspirés de la célèbre aventure du désert.

Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir ces machines impressionnantes, échanger avec des passionnés et s’immerger dans l’ambiance du rallye-raid. Cette journée sera l’occasion idéale pour venir admirer de près ces véhicules hors normes et partager un moment convivial autour de la passion du Dakar.

À partir de 12h, profitez également d’un moment gourmand avec des tartes flambées. Buvette sur place toute la journée. .

Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

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English :

Immerse yourself in the world of rally-raid at the stadium! Dakar motorcycles, trucks, 4x4s and buggies await you to admire them, talk to enthusiasts and share your passion for the desert. From 12 noon onwards, enjoy tarts flambées and a refreshment bar on site all day long.

L’événement Journée spéciale Dakar Sentheim a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach