Journée spéciale dégustation gratuite Pornic

Journée spéciale dégustation gratuite

39 rue du Maréchal Foch Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-07-14 19:00:00

2025-07-14 2025-08-15

A la boutique La Perle des Dieux de Pornic : journée spéciale dégustation gratuite pour découvrir le monde des produits de la mer.

Venez poussez les portes de la boutique de la Perle des Dieux à Pornic, à proximité du vieux port et du château, et embarquez pour une journée gourmande spéciale 100% MER !

Au programme

Dégustation gratuite toute la journée sans interrruption et sans obligation d’achat

Offres promotionnelles avec des cadeaux offerts en fonction de vos achats

Conseils sur-mesure

Pourquoi venir ?

Acheter des cadeaux à offrir à vos proches ou vous faire plaisir

Découvrir une large gamme de produits de la mer

Profiter du cadre authentique et typique de Pornic

À ne pas manquer

La sardine millésimée ! La sardine locale qui se conserve longtemps, pendant 10 ans, et qui est pêchée non loin de Pornic, dans la baie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Un cadeau original et exceptionnel à offrir ou à s’offrir !

Besoin de faire plaisir à des proches ou bien de ramener un souvenir typique du bord de mer ? Ne manquez pas ce rendez-vous gourmand sur Destination Pornic !

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .

39 rue du Maréchal Foch Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 23 70 responsable.reseau@laperledesdieux.com

English :

At the La Perle des Dieux store in Pornic: a special free tasting day to discover the world of seafood.

German :

In der Boutique La Perle des Dieux in Pornic: Ein spezieller Tag mit kostenloser Verkostung, um die Welt der Meeresprodukte zu entdecken.

Italiano :

Presso il negozio La Perle des Dieux di Pornic: una speciale giornata di degustazione gratuita per scoprire il mondo dei frutti di mare.

Espanol :

En la tienda La Perle des Dieux de Pornic: una jornada especial de degustación gratuita para descubrir el mundo del marisco.

