JOURNÉE SPÉCIALE ÉCLIPSE SOLAIRE ET NUIT DES ÉTOILES FILANTES D901 (Cubières) Cubières

Cubières

JOURNÉE SPÉCIALE ÉCLIPSE SOLAIRE ET NUIT DES ÉTOILES FILANTES

D901 (Cubières) Col des Tribes Cubières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 23:59:00

Date(s) :

2026-08-12

Accompagnés par un guide passionné, venez observer une éclipse solaire quasi totale (plus de 95 % d’occultation) puis basculer dans la magie d’une soirée nocturne dédiée aux célèbres étoiles filantes de l’été. Point GPS 44.480248, 3.760013

Le + Chaque famille repart avec une paire de lunettes éclipse certifiée et des photos de l’éclipse réalisées en direct !

Sur réservation 06 16 99 65 90

Préparez-vous à vivre un événement astronomique exceptionnel sur les hauteurs du Mont Lozère ! Accompagnés par un guide passionné, venez observer une éclipse solaire quasi totale (plus de 95 % d’occultation) avant de basculer dans la magie d’une soirée nocturne dédiée aux célèbres étoiles filantes de l’été. Une immersion unique entre ciel et terre.

Date & Horaires Mercredi 12 août 2026, de 18h00 à minuit. au Col des Tribes (Cubières). Prévoir vêtements chauds (altitude > 1000m) et de quoi s’asseoir (siège ou bâche). Point GPS 44.480248, 3.760013

Le + Chaque famille repart avec une paire de lunettes éclipse certifiée et des photos de l’éclipse réalisées en direct !

Infos pratiques Places limitées, inscription obligatoire auprès de Grégory au 06 16 99 65 90. .

D901 (Cubières) Col des Tribes Cubières 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 99 65 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by a passionate guide, come observe a nearly total solar eclipse (over 95% coverage) and then immerse yourself in the magic of an evening dedicated toto the famous summer shooting stars. GPS coordinates: 44.480248, 3.760013

Bonus: Every family leaves with a pair of certified eclipse glasses and photos of the eclipse taken live!

Reservations: 06 16 99 65 90

L’événement JOURNÉE SPÉCIALE ÉCLIPSE SOLAIRE ET NUIT DES ÉTOILES FILANTES Cubières a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mont Lozere