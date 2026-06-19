JOURNÉE SPÉCIALE ÉCLIPSE SOLAIRE ET NUIT DES ÉTOILES FILANTES D901 (Cubières) Cubières
JOURNÉE SPÉCIALE ÉCLIPSE SOLAIRE ET NUIT DES ÉTOILES FILANTES D901 (Cubières) Cubières mercredi 12 août 2026.
Cubières
JOURNÉE SPÉCIALE ÉCLIPSE SOLAIRE ET NUIT DES ÉTOILES FILANTES
D901 (Cubières) Col des Tribes Cubières Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 23:59:00
Date(s) :
2026-08-12
Accompagnés par un guide passionné, venez observer une éclipse solaire quasi totale (plus de 95 % d’occultation) puis basculer dans la magie d’une soirée nocturne dédiée aux célèbres étoiles filantes de l’été. Point GPS 44.480248, 3.760013
Le + Chaque famille repart avec une paire de lunettes éclipse certifiée et des photos de l’éclipse réalisées en direct !
Sur réservation 06 16 99 65 90
Préparez-vous à vivre un événement astronomique exceptionnel sur les hauteurs du Mont Lozère ! Accompagnés par un guide passionné, venez observer une éclipse solaire quasi totale (plus de 95 % d’occultation) avant de basculer dans la magie d’une soirée nocturne dédiée aux célèbres étoiles filantes de l’été. Une immersion unique entre ciel et terre.
Date & Horaires Mercredi 12 août 2026, de 18h00 à minuit. au Col des Tribes (Cubières). Prévoir vêtements chauds (altitude > 1000m) et de quoi s’asseoir (siège ou bâche). Point GPS 44.480248, 3.760013
Le + Chaque famille repart avec une paire de lunettes éclipse certifiée et des photos de l’éclipse réalisées en direct !
Infos pratiques Places limitées, inscription obligatoire auprès de Grégory au 06 16 99 65 90. .
D901 (Cubières) Col des Tribes Cubières 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 99 65 90
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English :
Accompanied by a passionate guide, come observe a nearly total solar eclipse (over 95% coverage) and then immerse yourself in the magic of an evening dedicated toto the famous summer shooting stars. GPS coordinates: 44.480248, 3.760013
Bonus: Every family leaves with a pair of certified eclipse glasses and photos of the eclipse taken live!
Reservations: 06 16 99 65 90
L’événement JOURNÉE SPÉCIALE ÉCLIPSE SOLAIRE ET NUIT DES ÉTOILES FILANTES Cubières a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mont Lozere
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