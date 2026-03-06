Journée spéciale « Femmes Santé Bien-être » Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes Samedi 7 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre – Ateliers payants sur inscription

Le samedi 7 mars aux Longs Prés, nous vous attendons pour un bel après-midi de partage, de rencontres, des ateliers de santé et de bien-être pour vous mesdames. Ateliers sur inscription – Entrée libre

A la veille de la journée internationale des droits des femmes, le Centre socioculturel Les Longs Prés organise une demi-journée spéciale « Santé / Bien-être ».

Cette demi-journée permettra de s’informer, d’échanger autour de la santé des femmes tout au long de leur vie et de donner des clés de compréhension pour mieux vivre en tant que femme au quotidien, peu importe son âge, mais aussi comprendre pour mieux soutenir et accompagner les femmes autour de soi.

Vous voulez en savoir plus sur votre cycle menstruel, bénéficier de conseils sportifs et diététiques, rencontrer des associations spécialisées autour de la santé de la femme, ou encore être accompagné.e pour aborder les relations affectives avec vos enfants…

Nous vous donnons **rendez-vous le samedi 7 mars de 14h à 18h au Centre socioculturel Les Longs Prés au 1 rue des Longs Prés à Rennes.**

Retrouvez le programme complet sur le site [www.leslongspres.fr](www.leslongspres.fr)

Début : 2026-03-07T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T18:00:00.000+01:00

0299384386 accueil@leslongspres.fr

Centre socioculturel Les Longs Prés 1 rue des Longs Prés Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



