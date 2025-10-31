Journée spéciale Halloween Parking de l’Hôtel de ville Trouville-sur-Mer

Parking de l’Hôtel de ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Le 31 octobre, maquillage professionnel pour enfants de 10 h à 15 h à l’Office de Tourisme, puis grande parade à 15 h avec musique, danse, créatures et lâcher de bonbons.

• Maquillage d’Halloween

De 10 h à 15 h Office de Tourisme

Avant la grande parade, venez vous faire maquiller par des professionnels pour compléter votre déguisement. Sorcières, vampires, monstres ou créatures magiques, laissez libre cours à vos envies et repartez transformé. Maquillage adapté aux enfants.

Tarif 4 €/enfant. Réservé exclusivement aux enfants. Réservation indispensable à l’Office de Tourisme ou sur la billetterie en ligne.

• La Grande Parade

De 15 h à 17 h Départ parking face à la mairie

Le grand rendez-vous festif d’Halloween fait son retour à Trouville-sur-Mer ! Costumés et maquillés, petits et grands défileront dans les rues au rythme envoûtant de la Batucada JB Production et aux côtés des impressionnantes créatures Les Veuves Noires de la Compagnie Acidu. Ambiance musicale, animations et surprises viendront ponctuer ce défilé spectaculaire. Suivi d’un un moment gourmand et attendu par tous les enfants le lâcher de bonbons !

• Astuce de Colette la Mouette tout au long de la journée, les commerçants de l’Association CAP Trouville et la mairie offriront également des bonbons aux enfants. De quoi prolonger le plaisir et faire le plein de douceurs avant et après la parade. Je te conseille d’aller les voir avant ou après la parade pour bien profiter de ta journée et arriver à temps pour le lâcher de bonbons. .

Parking de l’Hôtel de ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

English : Journée spéciale Halloween

On October 31, professional face painting for children from 10 a.m. to 3 p.m. at the Tourist Office, followed by a grand parade at 3 p.m. with music, dance, creatures and candy release.

German : Journée spéciale Halloween

Am 31. Oktober gibt es von 10.00 bis 15.00 Uhr professionelles Kinderschminken im Tourismusbüro und um 15.00 Uhr eine große Parade mit Musik, Tanz, Kreaturen und dem Abwerfen von Süßigkeiten.

Italiano :

Il 31 ottobre, face painting professionale per i bambini dalle 10 alle 15 presso l’Ufficio del Turismo, seguito da una grande parata alle 15 con musica, balli, creature e caramelle.

Espanol :

El 31 de octubre, pintacaras profesional para niños de 10.00 a 15.00 horas en la Oficina de Turismo, seguido de un gran desfile a las 15.00 horas con música, baile, criaturas y caramelos.

L’événement Journée spéciale Halloween Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Trouville