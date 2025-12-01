Journée spéciale Handiscothèque Le Press Club Yzeure
Journée spéciale Handiscothèque Le Press Club Yzeure mercredi 10 décembre 2025.
Journée spéciale Handiscothèque
Le Press Club 8 rue des Époux Contoux Yzeure Allier
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10 18:00:00
2025-12-10
Un moment très festif destiné à toute personne en situation de Handicap
Le Press Club 8 rue des Époux Contoux Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 68 78 associationjplf@gmail.com
English :
A festive occasion for all people with disabilities
