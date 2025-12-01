Journée spéciale Handiscothèque Le Press Club Yzeure

Journée spéciale Handiscothèque

Le Press Club 8 rue des Époux Contoux Yzeure Allier

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 18:00:00

2025-12-10

Un moment très festif destiné à toute personne en situation de Handicap

+33 4 70 44 68 76 associationjplf@gmail.com

English :

A festive occasion for all people with disabilities

