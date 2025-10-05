JOURNÉE SPÉCIALE HOMMAGE AU POÈTE ANTONIO MACHADO Bouisse
JOURNÉE SPÉCIALE HOMMAGE AU POÈTE ANTONIO MACHADO
2 camin de Mielobre Bouisse Aude
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-05 15:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Les amis du château de Bouisse vous convient pour une journée spéciale !
A l’occasion de cette journée particulière, un concert sera donné pour rendre hommage au poète. Les artistes seront Elrik Fabre-Maigné (récitant), Servane Solana (chant), Thierry Di Filippo (guitare).
Réservation conseillée.
2 camin de Mielobre Bouisse 11330 Aude Occitanie +33 6 79 10 11 32 chateau.de.bouisse@gmail.com
English :
The friends of Château de Bouisse invite you to a special day!
On this special day, a concert will pay tribute to the poet. The artists will be Elrik Fabre-Maigné (narrator), Servane Solana (vocals), Thierry Di Filippo (guitar).
Reservations recommended.
German :
Die Freunde des Château de Bouisse laden Sie zu einem besonderen Tag ein!
Anlässlich dieses besonderen Tages wird ein Konzert zu Ehren des Dichters gegeben. Die Künstler werden sein: Elrik Fabre-Maigné (Rezitator), Servane Solana (Gesang), Thierry Di Filippo (Gitarre).
Reservierung wird empfohlen.
Italiano :
Gli Amici del Castello di Bouisse vi invitano a una giornata speciale!
In questa giornata speciale, un concerto renderà omaggio al poeta. Gli artisti saranno Elrik Fabre-Maigné (voce narrante), Servane Solana (voce), Thierry Di Filippo (chitarra).
Si consiglia la prenotazione.
Espanol :
Los Amigos del Castillo de Bouisse le invitan a pasar un día especial
En este día especial, un concierto rendirá homenaje al poeta. Los artistas serán Elrik Fabre-Maigné (narrador), Servane Solana (voz), Thierry Di Filippo (guitarra).
Se recomienda reservar.
