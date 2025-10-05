JOURNÉE SPÉCIALE HOMMAGE AU POÈTE ANTONIO MACHADO Bouisse

dimanche 5 octobre 2025.

JOURNÉE SPÉCIALE HOMMAGE AU POÈTE ANTONIO MACHADO

2 camin de Mielobre Bouisse Aude

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Les amis du château de Bouisse vous convient pour une journée spéciale !

A l’occasion de cette journée particulière, un concert sera donné pour rendre hommage au poète. Les artistes seront Elrik Fabre-Maigné (récitant), Servane Solana (chant), Thierry Di Filippo (guitare).

Réservation conseillée.

2 camin de Mielobre Bouisse 11330 Aude Occitanie +33 6 79 10 11 32 chateau.de.bouisse@gmail.com

English :

The friends of Château de Bouisse invite you to a special day!

On this special day, a concert will pay tribute to the poet. The artists will be Elrik Fabre-Maigné (narrator), Servane Solana (vocals), Thierry Di Filippo (guitar).

Reservations recommended.

German :

Die Freunde des Château de Bouisse laden Sie zu einem besonderen Tag ein!

Anlässlich dieses besonderen Tages wird ein Konzert zu Ehren des Dichters gegeben. Die Künstler werden sein: Elrik Fabre-Maigné (Rezitator), Servane Solana (Gesang), Thierry Di Filippo (Gitarre).

Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

Gli Amici del Castello di Bouisse vi invitano a una giornata speciale!

In questa giornata speciale, un concerto renderà omaggio al poeta. Gli artisti saranno Elrik Fabre-Maigné (voce narrante), Servane Solana (voce), Thierry Di Filippo (chitarra).

Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Los Amigos del Castillo de Bouisse le invitan a pasar un día especial

En este día especial, un concierto rendirá homenaje al poeta. Los artistas serán Elrik Fabre-Maigné (narrador), Servane Solana (voz), Thierry Di Filippo (guitarra).

Se recomienda reservar.

