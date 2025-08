Journée spéciale “Image de soi” Espace Yama Montmorot

Journée spéciale "Image de soi" Espace Yama Montmorot samedi 30 août 2025.

Espace Yama 570 Route de Saint-Didier Montmorot Jura

Tarif : 89 – 89 – EUR

Début : 2025-08-30 09:00:00

fin : 2025-08-30 17:30:00

2025-08-30

Et si tu terminais cet été plus en accord avec ton image et l’être exceptionnel que tu es ?

Tu as des difficultés avec ton image, à aimer ton reflet dans le miroir ? Cette journée est là pour t’aider à te sentir mieux dans tes vêtements et démarrer le chemin de la réconciliation avec toi- m’aime .

Au programme

– Une demi-journée combinant la colorimétrie avec le voyage sonore

– Une demi-journée combinant les constellations familiales avec l’analyse morpho-silhouette

Et donc

– Des conseils personnalisés

– Des prises de conscience sur tes doutes et croyances limitantes vis-à-vis de toi

– Révéler ta personnalité pour gagner en confiance en soi

– Du lâcher-prise pour te détendre

– De la bonne humeur

– Du partage

Qui nous sommes?

Maryam Conseillère en image certifiée et styliste personnelle, organisatrice d’événements

Nathalie Doula de l’être, thérapeute-énergéticienne

Tarif 89€ la journée, 49 € la demi-journée

Réservation obligatoire (Places limitées)

Repas tiré du sac en toute convivialité

Rafraîchissements offerts

Lieu Espace Yama à Montmorot (à côté de Lons-Le-Saunier, 39)

Profite de la fin de l’été pour t’accorder un temps privilégié pour toi avec légèreté et douceur. .

Espace Yama 570 Route de Saint-Didier Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 09 38 91

