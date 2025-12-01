Journée spéciale jeux vidéo avec Capgame Médiathèque L’Alpha Angoulême

Journée spéciale jeux vidéo avec Capgame

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-12 17:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Rendez-vous à tout moment de la journée pour tester des manettes alternatives et des modes de jeux réinventés !



Cap Game vous accueille pour présenter d’autres manières de geeker et montrer que le jeu vidéo peut être accessible à toutes et tous.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

Join us any time of day to try out alternative controllers and reinvent game modes!



Cap Game welcomes you to present other ways of geekering and show that video games can be accessible to everyone.

German :

Treffen Sie sich zu jeder Tageszeit, um alternative Controller und neu erfundene Spielmodi zu testen!



Cap Game heißt Sie willkommen, um Ihnen andere Arten des Geekings vorzustellen und zu zeigen, dass Videospiele für alle zugänglich sein können.

Italiano :

Venite a qualsiasi ora del giorno per provare controller alternativi e reinventare modalità di gioco!



Cap Game vi dà il benvenuto per presentare altri modi di fare geeking e dimostrare che i videogiochi possono essere accessibili a tutti.

Espanol :

Ven a cualquier hora del día para probar mandos alternativos y reinventar modos de juego



Cap Game te da la bienvenida para presentar otras formas de ser friki y demostrar que los videojuegos pueden ser accesibles para todos.

L’événement Journée spéciale jeux vidéo avec Capgame Angoulême a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême