Journée spéciale Mangas et Jeux vidéo Place du Foirail Orthez samedi 14 février 2026.

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

2026-02-14

14 h Pixel Play Spécial Demon Slayer, Ranma 1/2, Sailor Moon portraits d’autrices de Manga animé par Yannick Arana
15h30 séances de jeu pour retrouver les jeux présentés au Pixel Play de 14h.
Cosplay, livres, ateliers, rétrogaming….   .

Place du Foirail Les Musicales Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 26 04 

