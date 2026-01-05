Journée spéciale Mangas et Jeux vidéo Place du Foirail Orthez
Journée spéciale Mangas et Jeux vidéo Place du Foirail Orthez samedi 14 février 2026.
Journée spéciale Mangas et Jeux vidéo
Place du Foirail Les Musicales Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
14 h Pixel Play Spécial Demon Slayer, Ranma 1/2, Sailor Moon portraits d’autrices de Manga animé par Yannick Arana
15h30 séances de jeu pour retrouver les jeux présentés au Pixel Play de 14h.
Cosplay, livres, ateliers, rétrogaming…. .
Place du Foirail Les Musicales Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 26 04
English : Journée spéciale Mangas et Jeux vidéo
L'événement Journée spéciale Mangas et Jeux vidéo Orthez a été mis à jour le 2026-01-03