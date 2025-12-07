Journée spéciale Noël au Château de Cheverny Cheverny

Journée spéciale Noël au Château de Cheverny

Château de Cheverny Cheverny Loir-et-Cher

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR

10.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Une journée dans la magie de Noël ! Le Père Noël et la Mère Noël seront présents au domaine et feront une arrivée spectaculaire pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Journée spéciale Noël au Château de Cheverny. Une journée dans la magie de Noël ! Le Père Noël et la Mère Noël seront présents au domaine et feront une arrivée spectaculaire pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Puis, une distribution de cadeaux et un photocall se dérouleront dans la salle des trophées, en présence du Père Noël, de la Mère Noël et de leurs lutins. Chacun pourra se réchauffer avec du chocolat chaud maison et du vin chaud, avant d’entendre le choeur d’enfants d’Île-de-France entonner des chants de Noël. 10.5 .

Château de Cheverny Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 79 96 29 domainedecheverny@chateau-cheverny.com

English :

A day of Christmas magic! Santa Claus and Mother Christmas will be present at the estate, and will make a spectacular arrival to the delight of young and old alike.

German :

Ein Tag im Zauber der Weihnacht! Der Weihnachtsmann und die Weihnachtsfrau werden auf dem Landgut anwesend sein und zur Freude von Groß und Klein eine spektakuläre Ankunft machen.

Italiano :

Un giorno di magia natalizia! Babbo Natale e Mamma Natale saranno presenti alla tenuta per fare un arrivo spettacolare, per la gioia di grandi e piccini.

Espanol :

Un día de magia navideña Papá Noel y Mamá Noel llegarán a la finca para hacer las delicias de grandes y pequeños.

