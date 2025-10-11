Journée spéciale Octobre Rose à la piscine Alfred Nakache (20e) Piscine Alfred Nakache PARIS
Journée spéciale Octobre Rose à la piscine Alfred Nakache (20e) Piscine Alfred Nakache PARIS samedi 11 octobre 2025.
Au programme :
- des activités pour les familles dans le petit
bassin de 10 h à 12 h
- un Aquagym géant dans l’ensemble des bassins de 12 h à 13 h
- un circuit training de 14 h à 16 h
- une initiation à la natation sportive de
16 h à 17 h
A l’occasion d’Octobre Rose, la piscine piscine Alfred Nakache (20e) organise une journée spéciale. Le programme s’annonce chargé, le voici en détail.
Le samedi 11 octobre 2025
de à
payant
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-11T02:00:00+02:00
fin : 2025-10-12T01:59:59+02:00
Date(s) : 2025-10-11T00:00:00+02:00_2025-10-11T23:59:00+02:00
Piscine Alfred Nakache 4-12 rue Dénoyez 75020 PARIS