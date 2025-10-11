Journée spéciale Octobre Rose à la piscine Alfred Nakache (20e) Piscine Alfred Nakache PARIS

Journée spéciale Octobre Rose à la piscine Alfred Nakache (20e) Piscine Alfred Nakache PARIS samedi 11 octobre 2025.

Au programme :

des activités pour les familles dans le petit

bassin de 10 h à 12 h

bassin de 10 h à 12 h un Aquagym géant dans l’ensemble des bassins de 12 h à 13 h

un circuit training de 14 h à 16 h

une initiation à la natation sportive de

16 h à 17 h

Journée spéciale Octobre Rose à la piscine Alfred Nakache ; Crédits : Ville de Paris

A l’occasion d’Octobre Rose, la piscine piscine Alfred Nakache (20e) organise une journée spéciale. Le programme s’annonce chargé, le voici en détail.

Le samedi 11 octobre 2025

Tout public.

Piscine Alfred Nakache 4-12 rue Dénoyez 75020 PARIS