Journée spéciale Octobre Rose à la piscine des Amiraux (18e) Piscine des Amiraux PARIS

Organisée par des de la Ville de Paris, cette journée proposera :
- Une séance d’aquafitness
- Des performances artistiques.
A l’occasion d’Octobre Rose, la piscine des Amiraux (18e) organise, pour la deuxième fois, une journée spéciale. Le programme s’annonce chargé, le voici en détail.
Le samedi 11 octobre 2025
Les participants ne paieront que le droit d’entrée à la piscine (3,50 €), le ticket de 7€ étant entièrement reversé à la lutte contre le cancer du sein.
Tout public.
Piscine des Amiraux 6, rue Hermann Lachapelle 75018 PARIS