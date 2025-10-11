Journée spéciale Octobre Rose à la piscine des Amiraux (18e) Piscine des Amiraux PARIS

Journée spéciale Octobre Rose à la piscine des Amiraux (18e) Piscine des Amiraux PARIS samedi 11 octobre 2025.

Organisée par des de la Ville de Paris, cette journée proposera :

Une séance d’aquafitness

Des performances artistiques.

A l’occasion d’Octobre Rose, la piscine des Amiraux (18e) organise, pour la deuxième fois, une journée spéciale. Le programme s’annonce chargé, le voici en détail.

Le samedi 11 octobre 2025

de à

payant

Les participants ne paieront que le droit d’entrée à la piscine (3,50 €), le ticket de 7€ étant entièrement reversé à la lutte contre le cancer du sein.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-12T01:59:59+02:00

Date(s) : 2025-10-11T00:00:00+02:00_2025-10-11T23:59:00+02:00

Piscine des Amiraux 6, rue Hermann Lachapelle 75018 PARIS