Journée spéciale Octobre Rose – Ateliers, stands, spectacle Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes

Journée spéciale Octobre Rose – Ateliers, stands, spectacle Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes jeudi 9 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 10:00 –

Gratuit : oui Inscriptions aux ateliers et au spectacle : hopitalpriveconfluent.vivalto-sante.com/journee-speciale-octobre-rose-jeudi-9-octobre Tout public

Comme chaque année, l’Hôpital Privé du Confluent s’associe à la campagne nationale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein « Octobre Rose » et organise une journée spéciale à destination du grand public, du personnel et du corps médical, jeudi 9 octobre 2025. Plusieurs temps forts auront lieu au cours de cette journée :de 10h à 16h : des ateliers thématiques et des instants bien-être seront proposés : séances de réflexologie, activités physiques adaptées et atelier diététique.> Inscription recommandée (capacité d’accueil restreinte) de 14h à 19h : des associations locales et partenaires de l’établissement tiendront des stands de prévention et de sensibilisation afin d’informer le grand public sur l’importance du dépistage organisé du cancer du sein : La Ligue contre le cancer, Ma parenthèse, Agir contre la maladie, Jeune et rose, OnCogite, L’Embell’Vie. à 19h : Spectacle « La constellation du cancer », un seule-en-scène écrit, mis en scène et interprété par Mary-Thara. La comédienne y raconte, avec sincérité et humour, son parcours depuis l’annonce de son cancer, « son crabe », diagnostiqué lors d’une visite médicale. À travers des anecdotes touchantes, des situations parfois absurdes, mais aussi des musiques, des danses et des éclats de rire, elle partage son combat contre la maladie avec énergie et sensibilité.> Inscription recommandée (capacité d’accueil restreinte) La représentation sera précédée d’un temps d’échanges et de prévention animé par les chirurgiens sénologues de l’hôpital du Confluent, et se conclura par un moment convivial entre l’artiste et le public. Cette journée est gratuite et ouverte à toutes et tous. Elle se tiendra au sein même de l’établissement (2-4 rue Éric Tabarly à Nantes), en Porte 6 (rez-de-chaussée et 1er étage).

Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes Sud Nantes 44200

02 28 25 50 00 http://www.groupeconfluent.fr/fr/ https://hopitalpriveconfluent.vivalto-sante.com/journee-speciale-octobre-rose-jeudi-9-octobre/