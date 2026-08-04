Journée spéciale Playmobil Salle des Fêtes de La Chapelaude La Chapelaude

mardi 4 août 2026 · Salle des Fêtes de La Chapelaude · La Chapelaude

Informations pratiques

La Chapelaude

Journée spéciale Playmobil

Salle des Fêtes de La Chapelaude Rue du Pavé La Chapelaude Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Ce week-end, la Ludothèque Au Coin Pour Jouer revient pour une journée spéciale Playmobil, qui amusera sans aucun doute petits et grands !

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Salle des Fêtes de La Chapelaude Rue du Pavé La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 68 33 23 assochapromjeu@neuf.fr

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English :

This weekend, the Au Coin Pour Jouer toy library is back for a special Playmobil day that’s sure to entertain kids and adults alike!

L’événement Journée spéciale Playmobil La Chapelaude a été mis à jour le 2026-07-30 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ