UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Chapelaude

Journée spéciale Playmobil Salle des Fêtes de La Chapelaude La Chapelaude

mardi 4 août 2026 · Salle des Fêtes de La Chapelaude · La Chapelaude

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Salle des Fêtes de La Chapelaude
Adresse
Rue du Pavé
Ville
03380 La Chapelaude
Département
Allier
Tarif

La Chapelaude

Journée spéciale Playmobil

Salle des Fêtes de La Chapelaude Rue du Pavé La Chapelaude Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Ce week-end, la Ludothèque Au Coin Pour Jouer revient pour une journée spéciale Playmobil, qui amusera sans aucun doute petits et grands !
  .

Salle des Fêtes de La Chapelaude Rue du Pavé La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 68 33 23  assochapromjeu@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This weekend, the Au Coin Pour Jouer toy library is back for a special Playmobil day that’s sure to entertain kids and adults alike!

L’événement Journée spéciale Playmobil La Chapelaude a été mis à jour le 2026-07-30 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ